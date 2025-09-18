東京世界陸上国立競技場で開催されている陸上の世界選手権東京大会は17日の第5日で、全49種目中24種目を終えた。前半戦で日本勢はメダル1、メダル以外の入賞6。過去最高成績へ、後半戦も注目だ。1991年以来、34年ぶりに東京に戻ってきた世界陸上。13日、オープニング種目となった男子35キロ競歩で、勝木隼人が銅メダルを獲得した。女子1万メートルでは廣中璃梨佳が6位、男女混合4×400メートルリレーは一度は予選落ちとなっ