女優の古村比呂（59）が19日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1･00）に出演する。 【写真】32回目の抗がん剤治療を受けた古村力強い眼差しに見えた覚悟 1987年、NHK連続テレビ小説「チョッちゃん」で黒柳徹子（92）の母がモデルのヒロインを演じた古村。2009年に離婚し、3人の息子をシングルマザーとして育てていたが、2012年3月、46歳の時にステージ1の子宮頸（けい）がんと診断され、