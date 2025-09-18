米津玄師「KICK BACK」 RIAAプラチナ認定 2025年9月、米津玄師の「KICK BACK」が、アメリカレコード協会(RIAA)によりプラチナ認定を受ける快挙を成し遂げた。ゴールド公式認定に続き、日本語詞としては“史上初”のプラチナ認定という偉業達成となる。■アメリカレコード協会（RIAA）日本語詞史上初の「プラチナ公式認定」アメリカレコード協会(RIAA)は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド