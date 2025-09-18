木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の最終話が今夜放送。カヲル（ラウール）が愛実（木村）のサポートを受けて専門学校への入学を目指す。【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』最終話場面カット本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教