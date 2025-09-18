マジシャンの魔法使いアキットがマジックを学ぶことができる少人数制のイベント「スペシャルマジック教室ヒミツの魔法研究所〜学校で噂の七不思議〜」（２７〜２８日東京・ＮＡＴＵＬＵＣＫ八丁堀２号店、１０月２５日ふれあい貸し会議室なんばＮｏ１３８）を開催する。ショーさながらストーリー仕立てで教える教室は今回で１２回目。教室後に特製マジックグッズを持ち帰ることができる試みには「マジックが一つカバンに入