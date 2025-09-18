ＭＬＢＣＵＰ２０２５（１１月２２〜２４日、滋賀・マイネットスタジアム皇子山ほか）の東日本ブロック予選が９月２１日から始まる。優勝チームが本戦に出場する。新設された小学６年生以下の大会でボーイズ、ポニー、フレッシュ、ヤング、リトルの５リーグ９チームが出場する。今夏の選手権大会４強の深谷、勝呂や関東大会Ｖの埼玉新座が軸となりそうだ。