YouTubeチャンネルで人気の12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【羊水が…】妊娠８週でまさかの破水！流産しなかった理由（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開。今回は妊娠初期、わずか8週で破水してしまった視聴者からの手紙をもとに、妊娠初期破水の実態やその後のケア、流産リスクについて分かりやすく解説した。 動画冒頭、HISAKOさんは日本の妊婦のあいだでも「破水はお産の直前に起きるもの」というイメージ