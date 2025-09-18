お笑い芸人のダンディ坂野（58）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。息子が全国模試で1位を獲得したことを明かした。この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。冒頭、坂野の息子について「今、話題になっている」と紹介され「えっと…小学6年生で中学受験を目指しているんですけど、全国模試で1位になりました」と