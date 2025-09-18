“おにぎりブーム”は焼きおにぎりにも！タレを塗って焼くだけでなく、“具材が贅沢”な進化系が続々登場しているワケとは…？【写真を見る】なぜ？「焼きおにぎり」が贅沢に進化…炭を押し当て“焦がしバター”や、まるで“うな重”も【THE TIME,】 「スパム＆だし巻き玉子」の贅沢系パンやスイーツを楽しめるオシャレなカフェでも、焼きおにぎり。築地場外市場にもほど近い「三井ガーデンホテル銀座築地」（東京・中央区）1