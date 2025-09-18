KADOKAWAとドワンゴが設立した「学校法人角川ドワンゴ学園」が運営する「N高グループ」は、“ネットの高校”を掲げる通信制高校群。2016年の開校以降、在籍生徒数は伸び続け、2025年3月末時点では3万人を超えている。大学合格実績も着実に伸ばしてきた「N高」だが、その“真の強み”とは何なのだろうか――。※本稿は、川上量生『教育ZEN問答 N高をつくった僕らが大学を始める理由』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したもので