女優の筧美和子（31）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。今年3月に結婚した夫からのサプライズにキュンとしたと明かした。この日のテーマは「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」。ロマンチストという筧は「夫にしてもらったことなんですけど、地方ロケに映画ロケで1カ月くらい行って、帰ってきた時に、私の好きなお花とビールがテーブルに置いてあった」という。さらに「家