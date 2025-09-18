インテル・ミラノ戦で攻め込むアヤックスの板倉（左）＝アムステルダム（共同）【アムステルダム共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、各地で1次リーグの6試合が行われ、板倉滉が所属するアヤックス（オランダ）は前回大会準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）に0―2で敗れ、黒星発進となった。板倉は後半39分まで出場した。遠藤航のリバプール（イングランド）はアトレチコ・マドリード（スペイン）に3―2