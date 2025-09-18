俳優・監督のロバート・レッドフォードが、9月16日朝、米ユタ州サンダンス・リゾートの自宅で死去した。89歳だった。広報担当者は「彼は愛する場所で、愛する人々に囲まれて旅立ちました」と語り、家族のプライバシーを尊重するよう呼びかけている。1960年代に俳優として頭角を現し、1970年代には「スティング」「追憶」「候補者ビル・マッケイ」などで人気を確立。「明日に向って撃て！」では、サンダンス・キッド役でポール・ニ