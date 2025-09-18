お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。お笑いコンビ「かもめんたる」の岩崎う大（46）の長男の年齢に驚く場面があった。この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。冒頭、出演者たちを紹介していると、MCのノブは「う大も…えっ!?」と子供たちの構成と年齢が書かれているプレートを