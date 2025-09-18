現地９月17日に開催されたエールディビジの第３節（延期分）で、日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトがフォルトゥナ・シッタルトと対戦。２−０で勝利して開幕５連勝を飾り、首位に立った。日本人コンビが揃って先発したなか、この一戦で先制点を奪ったのが上田だ。スコアレスで迎えた40分、敵陣で味方がボールを奪ったこぼれ球に反応。左足のシュートを冷静にゴール左隅に流し込んでみせた。 ２