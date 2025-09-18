【秋雨前線南下雷雨エリア拡大】日本海側は午前を中心に大雨になるおそれがあります。特に中国地方や北陸を中心に活発な雨雲がかかるでしょう。午後にかけては秋雨前線が南下します。関東から西の太平洋側のエリアでも午後ほど急な雷雨が起こりやすくなるでしょう。市街地でも道路が冠水するような降り方になるおそれがあるので、空模様の変化にお気をつけください。24時間予想雨量は多いところで、▼中国地方120ミリ、▼北陸・