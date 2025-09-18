【ワシントン、キーウ共同】米国の国際開発金融公社（DFC）とウクライナ政府は17日、ウクライナ復興に向けた投資基金にそれぞれ出資し、計1億5千万ドル（約220億円）を拠出すると発表した。ウクライナの資源開発を巡って両国が4月に結んだ協定に基づき、関連事業に資金を提供する。ロシアによる侵攻が続く中、トランプ米政権が資源開発の権益を持つことで、ウクライナ支援への関与継続を担保する措置の一つになるとみられてい