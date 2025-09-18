韓国で前の政権との癒着が疑われ、特別検察官に出頭した旧統一教会トップ・韓鶴子総裁の事情聴取がきのう夜、終わりました。韓総裁は疑惑を否定しています。【写真を見る】旧統一教会・韓鶴子総裁の聴取終了、疑惑を否定前政権との癒着めぐり特別検察官は、韓総裁が教団の元幹部を通じて尹錫悦前大統領の側近だった国会議員に違法な政治資金を提供したとされる事件や、尹氏の妻・金建希被告に高級ネックレスなどを贈るなどしたと