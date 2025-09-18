若手警察官が「特殊詐欺撲滅隊」を結成しました。地域の詐欺被害を防ぐために「特殊詐欺撲滅隊」に任命されたのは、警視庁東大和警察署の若手4人です。4人は市内のコンビニを巡回し、「ATMで携帯を操作している人がいたら声かけをお願いします」と呼びかけました。