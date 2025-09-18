秋篠宮ご夫妻は、世界各地から集まった日系人の交流会に出席されました。「海外日系人大会」は、世界各地の日系人が集まり親睦を深めるものです。この大会に出席を重ね、今回15回目となる秋篠宮ご夫妻は17日夕方、交流会の会場を訪れ、ブラジルやハワイなどから集まった約200人の参加者とともに乾杯されました。その後、テーブルを回り、40分間にわたり参加者と交流されました。秋篠宮さまは日系人の留学生たちに「どういうことを