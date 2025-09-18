◆米大リーグパイレーツ４―８カブス（１７日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスが１７日（日本時間１８日）、敵地のパイレーツ戦に勝利して、ダルビッシュ有投手が所属していた２０２０年以来５年ぶりのポストシーズン進出を決めた。８８勝６４敗となってワイルドカード４位のダイヤモンドバックスが追いつけなくなったため。試合終了後、クラブハウスで今永はシャンパンファイトに渡米後初参戦。地元