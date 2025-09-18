ロバーツ監督（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。 5回無安打無失点の快投に加え、8回には史上6人目となる2年連続50本塁打を放ち、メジャー史上初の「50本塁打＋50奪三振」の偉業を達成した。 しかし救援陣が崩れ、チームは6対9で逆転負け。試合後、ロバーツ監督はブルペン陣への厳しい言葉を口にした。