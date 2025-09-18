お笑いコンビ「笑い飯」の西田幸治（51）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。息子が赤ちゃんの時に抱っこをした際に周囲から見られる悲しすぎる印象を明かした。この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。ゲストに笑い飯の2人が出演すると、MCの千鳥・ノブは「我々付き合い長いけど…」と相方・大悟を見た。これに