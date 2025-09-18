アメリカのトランプ大統領が繰り返し利下げを求める中、中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は17日、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。FRBは17日、金融政策を決定する会合で、政策金利を0.25％引き下げ、4％から4.25％にすると発表しました。利下げは去年12月以来6会合ぶりで、現在のトランプ政権下では初めてとなります。FRBパウエル議長「失業率は低水準を維持しているものの、わずかに上昇し、雇用の増加ペ