17日、見附市の小学校で行われた入学式。入学したのはアルパカの親子です。これから始まるモフモフのかわいいお友だちとの生活に子どもたちは目を輝かせていました。見附市にある葛巻小学校。17日、新しいお友だちが入学しました。〈児童〉「アルパカのリリーとニーナが入場します。拍手でお迎えしましょう」やってきたのはアルパカの親子。リリーちゃんとリリーちゃんの子ども・ニーナちゃんです。