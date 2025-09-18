この記事をまとめると ■日本はコンパクトハッチのラインアップが充実しているように感じる ■自家用ニーズとなると軽自動車が選ばれてしまうことが多い ■コンパクトハッチバックはレンタカーとしての車両供給で目立つ 日本ではコンパクトハッチが売れているように見えるが…… トヨタは2025年9月1日、同社のハイブリッド専用コンパクトハッチバック車となるアクアの改良を行った。トヨタ車のトレンドともいえるハンマーヘッド