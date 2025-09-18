鹿児島・十島村の諏訪之瀬島で17日夜、震度5弱を観測する地震がありました。17日午後9時55分ごろ、鹿児島・十島村の諏訪之瀬島で震度5弱を観測する地震がありました。震源地はトカラ列島近海、震源の深さはごく浅く、地震を規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。この地震による津波はありませんでした。諏訪之瀬島学園・原口忠大教頭：（震度）5弱の大きな揺れがドーンときて縦揺れをして、いろんな自分の家のものが