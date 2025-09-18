◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2ヤクルト（17日、神宮球場）初回に先発の戸郷翔征投手が2失点したものの、勝利を収めた巨人の阿部慎之助監督。戸郷投手については「最後の村上（宗隆）の時にやっとエンジンかかったなぁと。最初からあれくらい大胆に行ってくれればいいと思うんだけど」と発言するも、エースの7勝目にホッとした様子を見せていました。この日は都内でオーナー会議が行われ、山口寿一オーナーが「来年も阿部監督で」