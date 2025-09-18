2025年9月10日に発表されたばかりのiPhone 17。前シリーズよりもカメラやバッテリーの性能が向上し、iPhone 17 Pro Maxではストレージが2TBのモデルも登場しました。その分価格は高めですが、せっかくの大きな買い物なら、ケースもラグジュアリーに格上げして所有欲を満たしてみるのもいいのでは？スウェーデン発のラグジュアリーブランド・GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）からiPhone 17向けのラグジュアリーケースが発売