〈「僕が一生全力でお守りします」だけじゃない…結婚に悩まれる雅子さまの心を打った“天皇の言葉”「本当に雅子さんのことを…」〉から続く9月6日、秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが成年式を迎えられた。この日は、悠仁さまの19歳の誕生日でもあった。成年式は男性皇族だけが行う儀式で、秋篠宮さま以来、じつに40年ぶりのことだった。【画像】紀子さま“運命の日”のピンクのワンピース姿。秋篠宮さまが「好きな女性のタイプ」