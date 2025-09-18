【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比49銭円安ドル高の1ドル＝146円91銭〜147円01銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1808〜18ドル、173円59〜69銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ決定を受け一時的に円買いドル売りが加速したが、その後の米長期金利の上昇に伴い、ドルを買い戻す動きが出た。