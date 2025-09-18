日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆各省が備えるXデー霞が関では「衆参両院とも少数与党では、いつ政権交代があってもおかしくない」（内閣府幹部）と危機感が強まっている。Xデーに備え、主要省庁が考えるのは首相秘書官の人事だ。財務省は「首相に複数の候補を示し、選んでもらうことが多い」