【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、急変した“嫌なストレート”→相手打者が動けない9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“上質なストレート”で相手打者から見逃し三振を奪った場面について、野球解説者の五十嵐亮太氏が言及した。2回表・フィリーズの攻撃、この回先頭の5