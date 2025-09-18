まだまだ暑い日が続いていますが、少しずつ秋の気配が近づいて来ています。夕方ごろから聞こえてくる虫の鳴き声もそのひとつ。虫を観察していると気温や天気がわかっちゃうんです。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真で見る】コオロギの鳴き声の回数で気温がわかる計算式鳴き方でわかる気温！鳴くテンポがヒミツの鍵気象予報士森 朗氏：秋の虫「コオロギ」は人間と違って体温を一定に保てない変温動物です。その時の