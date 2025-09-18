〈母親役はビビアン・スー、福原愛の元夫もクールなコーチ役で出演。親友対決のクライマックスの激闘に、手に汗握る卓球スポコン映画《日本初上映『燃えるダブルス魂』》〉から続く9月13日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会」の第6回が、シネ・ヌーヴォ（大阪市）で開かれた。この日上映されたのは、『夫殺し デジタル・リマスター版』。オリジナルは1984年製作で、その衝撃的な