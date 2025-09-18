日本の公的医療保険は利便性の高さに定評があり、「世界に冠たる国民皆保険」ともよばれている。しかし、少子高齢化が進む中、その持続可能性については懸念も大きい。慶應義塾大学教授の伊藤由希子氏が、「国民皆保険」を次世代につなげるためのエッセンスについて考察した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆公平性と効率性が不可欠拙稿では、国民皆保険が持続的であるために不可欠な制度の公平性・効率性について考