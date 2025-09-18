作家の真山仁氏が、歌舞伎俳優・坂東玉三郎氏の半生を描いた小説『玉三郎の「風（ふう）を得て」』を上梓する。本作を起点として、玉三郎氏が自身の半生や歌舞伎への思いを語る。【画像】真山仁の新刊『玉三郎の「風を得て」』◆◆◆評伝はすべて断ってきた真山今回、『玉三郎の「風（ふう）を得て」』（9月26日発売予定、文藝春秋刊）という本を書きました。前半部分は、玉三郎さんの生い立ち、十四代目守田勘彌の芸養子とな