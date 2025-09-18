「深夜リビングに降りて行ったら普段禁じられているお机の上ギャングがいた」……そんなつぶやきと共に、Xに投稿された写真に写っているのは黒猫のコンパスちゃんと白猫のマップちゃんです。どうやら飼い主さんが普段食事に使うテーブルに、仲良く並んで堂々と横たわっていたようです。この抜け目のない行動……さすがは猫。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】事の発端は深夜。ふと目が覚めてリビングに降りた