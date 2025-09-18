◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2ヤクルト（17日、神宮球場）「打った瞬間はきれると思ってましたけど、本当にギリギリだったんで、残ってくれって思いながら見てました」初回に2点を失い、このままヤクルトのペースで進むと思われた試合でしたが、リチャード選手の一振りで振り出しに戻りました。打ったのはインサイド真ん中へのまっすぐ。かなり高く上がった飛球はファウルになるかという打球でした。打ってから4秒はその行方をホ