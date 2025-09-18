【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は17日公表した連邦公開市場委員会（FOMC）出席者の米経済見通しで、2025年10〜12月期の個人消費支出（PCE）物価指数の前年同期比上昇率を3.0％になると見込んだ。6月の前回予想を据え置いた。26年は0.2ポイント引き上げて2.6％とし、27年は2.1％で維持した。25年10〜12月の平均失業率見通しは前回予想と同じ4.5％とした。26年は4.4％、27年は4.3％とし、いずれも前回予想より