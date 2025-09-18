「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」の西日本地区初戦が本日、名古屋競馬場で行われた。ダート1500mで行われた第1戦は、西塚洸二騎手（JRA）騎乗のハクサンフラッシュが先行集団から早めに抜け出して勝利。2着は古川奈穂騎手（JRA）騎乗のスカイダンスタイム、3着には