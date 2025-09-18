岩手県競馬組合は、大雨により被害を受けた金沢競馬を支援するため、競馬場施設で募金の受付を行うことを発表した。【岩手競馬】ミリオンライブコラボで香里有佐・高橋ミナミ・山口立花子ら人気声優が表彰式に登場ファンへ呼びかけ募金箱は、9月21日（日）から10月21日（火）までの期間、水沢競馬場と盛岡競馬場のインフォメーションなどに設置される。