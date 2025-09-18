シンガーソングライター・米津玄師の「KICK BACK」が、アメリカレコード協会（RIAA）によりプラチナ認定を受ける快挙を成し遂げた。ゴールド公式認定に続き、日本語詞としては“史上初”のプラチナ認定という偉業達成となる。アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、米国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。RIAAは公式サイトにて、「KICK BACK」が、2023年8月付けで50万ユニット以上を記録