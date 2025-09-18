巨人・森田駿哉投手（２８）が４勝目をかけて１８日のヤクルト戦（神宮）で先発する。今季４度目の対決に向け、１７日は敵地で最終調整。「毎回同じようなスタイルだと打たれますし、向こうも自分のボールに慣れてきていると思う。それを上回れるように、いろいろプランを立てながらやっていきたい」と必勝を誓った。２位争いも最終盤。テーマは「気持ち」だ。主砲・村上から今季８打席で４三振を奪っている左腕は「負けられな