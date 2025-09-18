突然ですが、「経済」が何の略か知っていますか？実は四字熟語だった！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「経世済民」でした！普段「経済ニュース」「経済学」などで耳にする「経済」。「世（よ）を経（おさ）め、民を済（すく）う」という意味なんです。この「経世済民」から略して「経済」になりました。つまり「経済」とは「人々の生活や社会を整えること」全般を指す言葉だったんですね！次回の難解略語もお楽しみに