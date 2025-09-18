メジャーリーグで活躍中の千賀滉大投手、現・読売ジャイアンツで侍ジャパンの金メダル獲得にも貢献した甲斐拓也捕手、連続試合盗塁の世界記録を保持する周東佑京選手など、ソフトバンクホークスは「育成出身」の名選手を多数輩出している。ホークスはなぜ、育成選手をうまく育てられるのか。元監督で、新刊『工藤メモ 「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』を上梓した工藤公康氏がその秘密を明かす。「一芸」を徹底して伸ばす