今季2年ぶりVをはたした阪神は、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔の主軸をはじめ、主力に外国人打者が不在だったのも特徴のひとつである。昭和期には王貞治、長嶋茂雄のONがいたV9時代の巨人に代表されるように、“純国産打線”のチームが栄冠を手にした例も少なくないが、打てる助っ人が必要不可欠となった近年のプロ野球においては、ある意味、快挙と言えるだろう。主力に外国人打者が不在で優勝したチームを振り返ってみよう。【