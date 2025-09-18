2025年9月2日(火)からスターバックスのチルドカップのシリーズより”スターバックス® 京都抹茶ラテ”の復刻商品が発売♪今年で20周年を迎えるスターバックスのチルドカップ。長年親しまれてきた抹茶フレーバーがリニューアルし、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで発売されています♪ 上質な濃厚抹茶ラテが楽しめる♪ スターバックス チ