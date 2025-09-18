大道芸で人気のパフォーマー、もりやすバンバンビガロ（41）が17日夜、YouTubeで生配信を行い、11月から活動拠点を東京に移すことを発表した。「いつかは東京で、と考えていました。ふつうなら『4月から』となるのですが、万博の開催もあって11月になってしまいました。先輩のたむらけんじさんには『東京に行く？やめとけ』と言われましたが」と、もりやす。9月28日には大阪・なんばグランド花月で単独ライブを行うが、さっそく1