アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）が0.25％の利下げに踏み切りました。パウエル議長：目標達成とリスクのバランスの変化を踏まえ、FOMCは政策金利の0.25％引き下げを決定した。FRBは17日、2日間の日程で開かれたFOMC（連邦公開市場委員会）で、政策金利を0.25％の幅で引き下げることを決めたと発表しました。最近の経済指標が経済活動の成長の鈍化を示唆しているほか、雇用の下振れリスクが高まっていることや